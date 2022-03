Montemurro: “Vittoria importante”. Girelli: “Ora testa alle prossime”

Le Juventus Women hanno travolta 6-1 il Milan nella semifinale d'andata di Coppa Italia. Le parole del mister e dell'attaccante bianconeri.

Un pomeriggio trionfale. La squadra femminile bianconera ha travolto in trasferta il Milan nella semifinale di andata di Coppa Italia. Le bianconere hanno fatto grandi passi verso la finale, con una prestazione eccezionale e un grande finale di gara. Andiamo a leggere il commento e le parole del mister Joe Montemurro e di Cristiana Girelli, autrice di una doppietta, pubblicati sul sito ufficiale della Juventus: "Solide, concrete, semplicemente perfette. Le Juventus Women travolgono il Milan in trasferta per 6-1, ipotecando di fatto un posto per la finale di Coppa Italia, con una sensazionale prova di forza. Una gara gestita magistralmente dalle bianconere sin dall’inizio. Due gol nel primo tempo con la firma di Girelli e Nilden, addirittura quattro nella ripresa con Girelli ancora, con Rosucci e con la doppietta di Bonfantini. Sul finale il gol di Thomas rende soltanto leggermente meno amara la netta sconfitta delle rossonere.