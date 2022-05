Tacchinardi: “Dybala deve giocare dove rende al meglio, Inter in difficoltà”

Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juventus, ha analizzato la stagione di alcuni giocatori del club bianconero.

Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juventused attuale opinionista, ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW Radio, parlando del club bianconero e delle squadre al vertice in Serie A. Ecco le sue parole su Dybala, che nelle ultime partite ha perso il posto da titolare inamovibile: "E' da capire che strategia farà la Juventus, che squadra presenterà. Non si capisce ancora che idea mettere in campo. Tridente? Con una certa idea di gioco sì, Dybala e Morata sulle linee laterali no però. Dybala va fatto giocare dove rende al meglio. 4-3-1-2? Può darsi ma ci ha lavorato durante l'anno Allegri? L'Allegri di oggi non è quello di Cagliari o del primo Milan, dove aveva un rombo che viaggiava a grandi ritmi. Spero arrivi una crescita, ma con l'Inter non so che strategia sarà."

Su Vlahovic, che non segna da diverse partite e sembra in difficoltà e su Luis Alberto, calciatore accostato alla Vecchia Signora: "Vlahovic sembra diventato scarsissimo, tutto di un botto. Siamo arrivati a Kalulu che è diventato un fenomeno, con il lavoro costante di Pioli, e invece Vlahovic ora non sa più giocare a calcio. Non riesco a capire come gioca oggi. Tra lui e Milinkovic scelgo il secondo, perché ha forza, qualità, gol, che serve in un centrocampo come quello della Juve che no segna. Ma non so se può prenderlo a certe cifre."

Sull'Inter, prossimo avversario della Juventus nella finale di Coppa Italia in programma mercoledì: "Dal derby in poi l'Inter ha avuto grosse difficoltà e tutti hanno responsabilità. Comunque non è finita, anche se ieri il Milan ha messo un tassello importante. Ora ci sarà l'Atalanta e per il Milan non sarà facile. Se dovesse perdere, l'Inter deve mangiarsi le mani. Mi ha fatto strano che nel momento di assenza di Brozovic non è riuscito a trovare alternative."