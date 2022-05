Tacchinardi: “Nella Juventus non c’è neanche un calciatore migliorato”

Alessio Tacchinardi, ex calciatore, ha analizzato le ultime partite della Juventus, con un cenno al prossimo calciomercato.

redazionejuvenews

Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW Radio, parlando del club bianconero e dell'ultima gara con il Venezia. Ecco le sue parole sul match contro i lagunari, partita che Madama ha portato a casa, soffrendo anche con l'ultima classificata in Serie A: "La vittoria della Juventus di ieri secondo me fa male alla squadra come quella di Sassuolo. Sono quelle vittorie che mascherano i veri problemi. Se i bianconeri vogliono vincere il prossimo anno lo Scudetto non basteranno questo tipo di vittorie. Bisogna prendersi questi tre punti ma ricordarsi che se si vuole vincere bisogna rinforzare questa squadra."

Sui rinforzi per la Vecchia Signora, visto che si parla di diversi profili accostati al club piemontese: "Devo essere sincero, non saprei. Secondo me non basta un solo nome per far cambiare questa Juventus. Se vuoi tenere Allegri devi comprare giocatori pronti da farli gestire. Ma la domanda vera è: non si può migliorare nessuno? Vedendo questa squadra non penso ce ne sia nemmeno uno migliorato. La Juventus deve decidere come giocare e cosa fare per la prossima stagione. Ci devono essere idee chiare e una linea chiara da seguire e comprare calciatori funzionali. Se si vuole giocare in contropiede c’è bisogno di calciatori di gamba, se si vuole dominare la metà campo avversaria c’è bisogno di calciatori di raccordo."

Sull'Inter e su Inzaghi, che dopo il passo falso con il Bologna, ha battuto fuori casa l'Udinese, tornando a meno due dalla capolista Milan, a tre giornate dalla fine: "Non penso che non sia adeguato anzi. Penso sia bravissimo ma per arrivare ad essere un top ha bisogno di esperienza. Sta facendo esperienza, è importante saper gestire alcune situazioni che fai solo allenando squadre che lottano per vincere. Il Milan comunque non ha partite semplici e secondo me il campionato è ancora aperto."