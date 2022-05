Juventus, grana infortuni: pronta una rivoluzione dello staff medico

La Juventus è al lavoro per cambiare buona parte dello staff medico, visti i tanti infortuni subiti in questa stagione.

redazionejuvenews

La Juventusè pronta per la partita più importante della stagione, ovvero la finale di Coppa Italia, match previsto mercoledì sera allo stadio Olimpico contro l'Inter. La gara sarà fondamentale, perché una vittoria o una sconfitta potrebbe cambiare tantissimo per il club bianconero, visto che l'ultimo atto del torneo rappresenta l'unica e ultima opportunità di conquistare un trofeo in questa stagione controversa, oltre al fatto dell'irripetibile occasione di poter battere i rivali nerazzurri in una gara da dentro o fuori.

Nell'incontro con la Beneamata mancheranno certamente Chiesa, Kaio Jorge e McKennie, mentre Locatelli e Luca Pellegrini dovrebbero essere recuperati, almeno per la panchina. Soprattutto le assenze dell'ex Fiorentina e del texano saranno pesanti, vista l'importanza dei due calciatori nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri. Il classe '97 e l'ex Schalke 04 non stati stati gli unici a subire stop importanti nel corso della stagione, motivo per cui, secondo quanto riportato da Tuttosport, in estate ci sarà un rivoluzione per quanto riguarda il comparto medico, visto che ci saranno diversi innesti nel settore. Infatti, oltre ad infortuni traumatici, ci sono stati tantissimi stop muscolari, basti pensare a Danilo, Bonucci, Chiellini, Dybala, Alex Sandro, De Sciglio, Bernardeschi e Zakaria, praticamente mezza squadra.

Ognuno di questi calciatori è rimasto ai box per almeno tre settimane, ma c'è è stato qualcuno più sfortunato, come il brasiliano o l'ex Milan, visto che entrambi sono rimasti in infermeria per quasi 2 mesi. Infatti, i giocatori della Juventus, nel corso di tutta la stagione, hanno saltato ben 209 partite, tre volte tanto quelle dell'Inter, visto che i nerazzurri si fermano a 71 match. In una squadra di livello anche i particolari fanno la differenza, e lo staff medico è un fattore imprescindibile in un club che ogni anno vuole vincere tutte le competizioni, motivo per cui la dirigenza juventina si sta mobilitando per invertire il trend.