Juve Under 23, novità per vedere le partite di Serie C

Nasce Diretta Pro, per vedere più partite in contemporanea in diverse fasce orarie. Un nuovo modo di fruire le partite della terza serie.

redazionejuvenews

Cambia il modo di vedere la Serie C. Nasce infatti Diretta PRO, format ideato da ELEVENe Lega Pro, che offrirà ai tifosi e agli appassionati un modo nuovo per seguire la terza serie ancora più da vicino. Una modalità che rende ancora più stimolante la visione delle partite di un campionato combattuto come mai prima, attraverso una modalità attuata per la prima volta. ELEVEN, sempre alla ricerca di novità e modi per intrattenere e accontentare gli appassionati e i fruitori di tutti i contenuti legati al mondo della Serie C.

Il processo di rafforzamento era già iniziato in questa stagione con im Match of the week e adesso continua con Diretta PRO. Ci saranno due sessioni pomeridiane per fascia oraria, alle 14:30 e alle 17:30, con otto campi collegati in contemporanea. Otto finestre sempre aperte sulle grandi piazze della Serie C, con una voce narrante che accompagnerà il racconto delle partite più importanti della giornata, uniti in un solo grande evento. Ci saranno inoltre approfondimenti prima e dopo le partite, dato statistici, varie curiosità su tutti i protagonisti. Oltre a questo, la compilation dei gol alla fine dei primi tempi e dopo la fine delle gare. Un'esperienza totalmente nuova per gli appassionati di questo campionato e innovativa per la stessa piattaforma, che permetterà agli abbonati di seguire tutti i momenti salienti, senza perdersi nulla.

Ci sarà quindi modo di seguire i ragazzi della Juventus Under 23 anche in contemporanea con le sue dirette competitor. Per conoscere meglio una realtà che il club bianconero ha contribuito a nobilitare. La Juve è stata subito all'avanguardia nella creazione di una seconda squadra giovanile, fin dalla prima occasione disponibile, nel 2018. Una realtà importante per dar modo ai ragazzi di crescere, confrontandosi con il calcio professionistico come quello della C. Un movimento in crescita e che vuole tenersi al passo con i tempi, per valorizzarne le piazze, le realtà, i giocatori che possono mettersi in luce e diventare patrimoni dei propri club. Attualmente i ragazzi di mister Zauli sono in quinta posizione, a pari punti con la Triestina, nel girone A dominato dal Sudtirol.