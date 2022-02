Claudio Sala: “Per il Toro potrebbe essere una grande occasione”

L'ex attaccante della squadra granata, intervistato oggi da La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sul derby, dando chance ai suoi colori.

redazionejuvenews

Un simbolo granata, il 'Poeta del gol'. Claudio Sala è stato indimenticabile protagonista del Torino per un decennio, tra il 1969 e il 1980. Un campione che fece innamorare con i suoi dribbling e le parabole letali al tiro i propri tifosi. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore granata ha detto la sua sulla sfida di stasera: "Il derby è il romanzo della città. Di poesia però ne vedo poca, per quello che sta passando la Juventus. Nonostante i grandi acquisti fatti a gennaio sarà difficile che riprendano le squadre di testa. Lottano per un obiettivo diverso da quello di inizio anno, il quarto posto".

Per i colori granata invece ha un certo ottimismo: "Per il Torino potrebbe essere una grande occasione. Le distanze fra le due squadre si sono accorciate come mai prima d'ora. Si può competere. È fondamentale che sia rientrato un simbolo come Belotti. Il percorso di crescita è stato molto interessante. Ci sono stati questi ultimi due inciampi, che in una stagione ci possono stare, ma può essere il derby della svolta".

Un derby importante anche per il tecnico Juric: "Può aiutare a trovare qualche conferma e a prendere lo slancio giusto per costruire un futuro ancora più ambizioso. In palio c'è una posta molto importante. Già all'andata il Toro era stato vicino a strappare un punto meritato, fregato solo da un colpo di genio finale".

Sala prosegue: "Il progetto prosegue e mi piace molto. Sono state fatte molte cose buone. Juric ha portato entusiasmo, ha rinvigorito la passione dei tifosi. Si trova sulla buona strada: la continuità di risultati gli potrà far fare il salto di qualità".

Il rientro di Belotti è importante per la squadra granata: "Può essere la chiave. Lui negli ultimi anni è cresciuto molto, sa prendere per mano la squadra. Sanabria sa fare diverse cose, ma Belotti è il capitano. Un trascinatore. Non mi sta bene gli annullino gol regolari, come col Venezia. Non sono d'accordo con questo calcio, la scarpa di Pobega era ininfluente: il fuorigioco passivo non esiste".

Su Milinkovic-Savic, oggetto di diverse critiche: "Merita fiducia, ha fatto abbastanza bene in stagione. Può capitare a tutti di sbagliare". Secondo Sala, ecco chi potrà essere l'uomo derby: "Voto Belotti. Ma attenzione ad Ansaldi, può essere importante".