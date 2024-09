Serie A, Friedkin: “Magari un giorno De Rossi tornerà alla Roma”

Tramite il sito ufficiale della Roma, Friedkin hanno spiegato i motivi che hanno spinto a scegliere per l'esonero di De Rossi dalla panchina

Attraverso il sito ufficiale del club, Dan e Ryan Friedkin hanno pubblicato un comunicato nel quale commentano l’acquisto dell’Everton. Nello stesso, i proprietari della Roma hanno spiegato le ragioni che avrebbero spinto all’esonero di Daniele De Rossi dalla guida tecnica, primo della stagione per la Serie A. Ecco un estratto della nota: “Ci teniamo a dire questo: nutriamo un profondo rispetto per Daniele, convinti che avrà una carriera di successo come tecnico, e magari un giorno tornerà alla Roma. Separarsi da lui è stata una decisione difficilissima, ma l’abbiamo presa con la convinzione che sia la strada giusta per puntare ai trofei in questa stagione”.

Friedkin: “L’impegno con la Roma non cambia”

Rispetto all’acquisizione dell’Everton, i Friedkin hanno aggiunto: “L’eventuale acquisizione dell’Everton non modifica in alcun modo il nostro impegno verso la Roma. Al contrario, la sinergia tra i club potrà portare solo vantaggi alla Roma. Ogni club del nostro portafoglio opera indipendentemente, e la Roma rimane al centro delle nostre ambizioni calcistiche. Potete stare tranquilli, il nostro impegno in termini di tempo, risorse ed energie verso la Roma non sarà ridotto. Il nostro obiettivo è chiaro: vedere la Roma competere costantemente ai più alti livelli del calcio europeo”.