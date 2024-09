Savino: “La Juventus deve lottare per lo Scudetto”

Roberto Savino ha parlato delle ambizioni in questa stagione della Juventus: per l'avvocato, i bianconeri possono credere alla lotta Scudetto

Intervistato a Radio Bianconera, Roberto Savino ha parlato dell’inizio stagione della Juventus. Ecco le sue parole: “C’è l’amaro in bocca per il pari contro la Roma, anche per come è maturato. Comunque sia, la Juve ha provato a fare la gara. Sono però soddisfatto di questo inizio targato Thiago, colpito soprattutto dall’atteggiamento. Siamo in una fase di crescita e può capitare magari di non trovare la strada giusta contro un avversario diverso e più forte dei due affrontati prima. Sotto questo aspetto bisogna cambiare trend. Si parla spesso di pazienza, poi per un pareggio ci si lascia andare allo scoramento. Questo non va bene”.

Savino: “Soddisfatti dal mercato”

Sul mercato e sugli obiettivi, Savino ha aggiunto: “Sono parecchio contento. Non si sono chiuse le trattative per Todibo e Sancho, però alla fine sono stati acquistati i giocatori chiesti da Motta. Gli obiettivi sono stati centrati, bisogna essere soddisfatti, andiamo avanti. Siamo all’anno zero. Scudetto? La Juve è obbligata a lottare per qualsiasi obiettivo, deve combattere, essere guerriera come un tempo”.