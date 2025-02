PSV, Schouten: “Juve? È ancora tutto aperto, in casa siamo forti. C’è fiducia”

Le parole del centrocampista del PSV Schouten in conferenza stampa al termine della partita contro la Juve

Al termine della partita contro la Juve il centrocampista del PSV Schouten in conferenza stampa ha detto: “Non ho buoni sentimenti, abbiamo perso. Volevamo un buon risultato. Potevamo fare meglio, all’inizio non è andata bene dopo è andata meglio. Loro han tenuto il campo in modo largo e noi cercavamo l’uno contro l’uno, lo han capito e dovevamo correre troppo. Potevamo fare di più, essere più pericolosi. Far sentire loro che li pressiamo e che possiamo creare occasioni. Soddisfatto? No, ma dà fiducia quello si. Dobbiamo migliorare tante cose, anche quello è importante. Torno a casa con l’idea che è tutto aperto, giochiamo ancora in casa e lì siamo bravi e possiamo fare un buon gioco. C’è fiducia“.

Juve-PSV, le parole di Schouten

"Sappiamo che possiamo fare meglio – ha continuato –, anche se nelle ultime partite non esce, non va. Non solo fare lavoro sporco. Non credo che qualcuno di noi entra in partita e non dà il massimo, ci sono sempre cose dietro quando qualcosa non va ma è andata meglio delle ultime partite. Mancanza di coraggio? Non penso sia quello, ma non entrano abbastanza giocatori in area. A volte c'è solo De Jong, lì possiamo entrare con più giocatori. È un peccato se non succede".