Juventus, offerta da pazzi: 100 milioni sul tavolo per...

La Juventus sembra pronta a scatenarsi in sede di calciomercato. Ma occhio anche alle possibili uscite: facciamo il punto della situazione

Calciomercato, Juventus all’opera: ma occhio alle offerte da paura

La Juventus sembra avere tutta la voglia e la volontà di provare a comprare diversi calciatori in vista della prossima sessione di calciomercato. Allo stesso tempo, però, ci sarà da capire chi potrà fare ancora parte del progetto bianconero e chi, invece no. Ecco il motivo per cui sono giorni caldi: perché ci sono diverse possibilità che qualcosa possa muoversi molto prima del previsto. Basti pensare al fatto che proprio in questi giorni, tra gli addetti ai lavori, stanno circolando delle voci molto grosse rispetto ad un calciatore. Sì, perché a quanto pare, su Yildiz potrebbero giungere alla Continassa delle notizie pesantissime.

Secondo quanto viene svelato da radiomercato, infatti, ci sarebbero diversi top club Europei che potrebbero mettere sul tavolo del club un’offerta da almeno 100 milioni di euro per il calciatore Turco. Una somma che metterebbe sicuramente in difficoltà Giuntoli che si trovrebbe a dover decidere. Con una somma simile, in effetti, la Juventus potrebbe concludere – attuandola definitivamente – quella rivoluzione necessaria alla costruzione di una squadra che deve vincere. E deve farlo sempre. Ora: noi non possiamo sapere quello che succederà, non abbiamo la sfera di cristallo. Allo stesso tempo, però, bisognerà capire quale potrebbe essere la posizione della Juventus di fronte ad una simile offerta. Che sarebbe super, ma anche giustificata dalla giovane età del ragazzo. Quello che succederà lo staremo a vedere. Nel frattempo, comunque, occhi bene aperti: a quanto pare, infatti, la rivoluzione la Juventus ce l’avrebbe già in mente: ecco la cosa (enorme) di cui stiamo parlando <<<