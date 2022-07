Pioli: “Dybala? Tutti i giocatori bravi sono utili al Milan”

Stefano Pioli , allenatore del Milan , ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa, parlando anche di Paulo Dybala , ex calciatore della Juventus , nel mirino dell'Inter e dei rossoneri. Ecco le sue parole: "Dybala? Tutti i giocatori bravi e disponibili a giocare di squadra sono utili per giocare nel Milan. Io so che ho alle spalle dirigenti molto capaci che prenderanno decisioni migliori per migliorare la squadra".

Sulla Champions League e sul calciomercato: "L'esperienza dell'anno scorso ci ha insegnato tanto. Non ci è mancato tanto per essere competitivi. Non possiamo pensare ad un Milan in grado di vincere la Champions; non mi piace parlare di budget, ma se Liverpool e City spendono 100 milioni solo per un giocatore è difficile competere. Sono sicuro che noi siamo cresciuti tanto. La nostra ambizione è essere competitivi anche in Europa; aspetteremo il sorteggio del 25 agosto. Pensare di vincere la Champions è un po' prematuro. Abbiamo delle idee sul mercato. Ora dobbiamo valutare bene ciò che c'è. È rientrato Pobega dopo un campionato eccezionale, è un giocatore forte che ci darà fisicità in tante partite. È arrivato Adli che è un giocatore interessante. Il club è capace e sapremo trovare le soluzioni giuste. Ho trovato un gruppo molto consapevole e molto maturo; non abbiamo smesso di sentirci in queste vacanze. La ricetta è quella di continuare a lavorare giorno per giorno. I livelli si alzano, le aspettative e le pressioni anche perché abbiamo vinto e vogliamo continuare a vincere".