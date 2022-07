Zaccheroni: “Dybala lo vedo bene ovunque, ma non a trenta metri dalla porta”

La Juventus e Paulo Dybala hanno interrotto il loro matrimonio , con la Joya che è arrivata alla scadenza del suo contratto , che non è stato rinnovato dalla dirigenza bianconera. Il mancato accordo con lo staff dell'argentino ha portato alla separazione tra il numero 10 e la società, con l'ex Palermo che sta ora cercando una nuova sistemazione in vista della prossima stagione. Se l'inter sembrava in vantaggio su di lui, negli ultimi giorni il Milan sembra abbia superato i cugini nella corsa all'ex bianconero, che potrebbe quindi approdare sulla sponda rossonera dei Navigli. Un futuro ancora incerto, del quale ha parlato anche l'ex allenatore, tra le altre di Juventus e Milan, Alberto Zaccheroni.

Zaccheroni ha detto la sua intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ai quali, oltre che di Milan e degli obiettivi dei rossoneri , ha parlato proprio del futuro di Paulo Dybala : " Lo vedo ovunque, a patto che non si allontani dalla porta oltre i trenta metri. Dybala che viene a prendere palla davanti alla difesa non mi serve a nulla. E qui torna il discorso dei quattro centrocampisti: se quel supporto viene ben garantito, l’attaccante o il trequartista non hanno necessità di arretrare più di tanto”.

"Al Milan manca un centrocampista e un trequartista. Ovvero manca un’alternativa a Diaz, che è giovane ed è normale abbia alti e bassi. Il Milan però non può permettersi pause. E occorre un giocatore di livello, è un ruolo troppo delicato. Poi serve qualcuno vicino a Tonali che sappia giocare ad alti livelli sia nella propria metà campo che in quella altrui. Kessie in questo era bravissimo, sostituirlo non sarà per nulla facile. Al Milan vincere un titolo non è mai un punto d’arrivo, ma solo la prima pietra per un altro successo. Allena giocatori bravi, quindi il concetto ci sta tutto”.