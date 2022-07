Pinsoglio sul gruppo Juve: “Ci divertiamo molto insieme, è importante”

Carlo Pinsoglio , portiere della Juventus , ha rilasciato delle dichiarazioni sul canale Twitch del club bianconero. Ecco le sue parole riportate da Tuttojuve: "Bellissimo, qui sono tutti i posti in cui non ero mai stato e devo dire che è veramente bello. Ci divertiamo molto insieme ed è molto importante. Quindi è fondamentale. È un buon gruppo. La partita contro il Chivas ? Bene. Ci siamo diverti e adesso ci sono le partite contro Barcellona e Real Madrid che non sono male. Cosa si prova a giocare contro i top club? Si perché ti metti già alla prova anche se stai carburando. Ma è stimolante, è una cosa bella".

Ancora sul Fideo: "Sì diciamo che non ti aspetti tante cose da un campione che ha vinto tutto. Invece trovi che è molto scherzoso con noi. Fa gruppo e questo è molto importante soprattutto per un campione che dà serenità soprattutto ai giovani che devono crescere. È bello vederlo. Se ho fatto scherzi? Per il momento no. Però studio il momento giusto. A chi lo vorresti fare? Magari ai giovani. Con Tek quando ci mettiamo insieme diventiamo pericolosi e con Mattia anche. Il più calmo? Rabiot è un po' più tranquillo e riservato".