Chiellini fa visita alla Juve: “Qui sto bene. Buona partita col Chivas”

La squadra bianconera si trova negli Stati Uniti per lo Juventus Summer Tour 2022, powered by Jeep. Ieri mattina, poco prima prima dell'alba in Italia, la Vecchia Signora è scesa in campo a Las Vegas, all'Allegiant Stadium (impianto che ospita le gare casalinghe della squadra NFL dei Las Vegas Raiders), contro il Chivas Guadalajara. Gli uomini di Massimiliano Allegri hanno avuto la meglio per 2-0, con le reti di due ragazzi aggregati dall'Under 23, una per tempo: vantaggio di Da Graca, raddoppio di Compagnon. Subito brillante Angel Di Maria, già leader tecnico, mentre tra i giovani è spiccato Nicolò Fagioli.