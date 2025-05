Pedullà: “Conte? I dialoghi tra Juve e Napoli non tarderanno ad arrivare”

Il giornalista Alfredo Pedullà è tornato a parlare del futuro della panchina della Juve: le ultime novità sui bianconeri

Il giornalista Alfredo Pedullà è tornato a parlare del futuro della panchina della Juve: “Dobbiamo prestare attenzione ai prossimi dialoghi tra Juventus e Napoli, che secondo me non tarderanno ad arrivare, seppur in forma piuttosto generalizzata. Il Napoli, infatti, sta portando avanti un mercato indipendente da Conte: l’ho sottolineato più volte, citando anche dei nomi, e spiegando come la società stia operando a prescindere dalla presenza dell’allenatore in panchina. Una presenza tutt’altro che scontata, del resto: sono state proprio le sue dichiarazioni a lasciare il segno, alimentando dubbi e riflessioni“.

Juve, le parole di Giuntoli su Tudor

Il Football Director della Juve Cristiano Giuntoli intervenuto sul palco del Premio Telenord-Gianni Di Marzio a Portofino parlando di Tudor ha detto: "Ha avuto un grande impatto. Me lo aspettavo sergente di ferro e invece è molto attento nell'interpretare il tutto sotto l'aspetto psicologico. Futuro? Finiamo il campionato e il Mondiale e poi decideremo". I bianconeri sembrano quindi essere concentrati sul presente, ma l'impressione è che presto dovranno muoversi e prendere una decisione. Conte è il preferito, difficile che Tudor possa restare anche per la prossima stagione. Staremo a vedere.