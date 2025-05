Theo Hernandez alla Juventus: annuncio folle di calciomercato

Nuovi aggiornamenti di calciomercato in casa Juventus parlano di un colpo di scena a dir poco clamoroso riguardante Theo Hernandez

Il calciomercato della Juventus prende vita: possibile un colpaccio dal Milan

Theo Hernandez alla Juventus non è una balla ma una possibilità. Il calciatore starebbe spingendo con tutta la sua forza per dire addio al Milan dove il rapporto sembra oramai essere compromesso oltremodo. Da quello che risulta in esclusiva a Juvenews.eu sono molto basse le possibilità che il rapporto possa essere ricucito. Anzi. Ed è per questo motivo che la Juve starebbe facendo serie valutazioni circa la possibilità di andare a pescarlo. Si tratterebbe di un colpo da paura per il presente e per il futuro. Le sue qualità non sono in discussione e – anzi – sembra proprio che a Torino potrebbe metterle in mostra alla grande.

Se la Juventus riuscirà o meno a prenderlo lo staremo a vedere. L’unica cosa che possiamo assicurarvi è che Giuntoli un pensierino ce lo sta facendo. E come. La palla molto presto passerà al campo. Anzi, al calciomercato. Dove i bianconeri sono obbligati a fare bene. Per ribaltare un’annata che è stata a dir poco deludente.