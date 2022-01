Verso Milan-Juve: Ibra vs Chiellini, Tonali vs Locatelli

Milan-Juve sarà un match ricco di emozioni, gol e duelli: Ibrahimovic, Chiellini, Tonali e Locatelli sono pronti a darsi battaglia

Questa sera a San Siro la Juventus di Massimiliano Allegri scenderà in campo contro il Milan di Stefano Pioli in un match che si prospetta ricco di emozioni e gol e dal risultato apertissimo. Entrambe le formazioni vorranno tornare a casa con una vittoria: i rossoneri per riscattare la brutta sconfitta contro lo Spezia, i bianconeri per avvicinarsi ancora di più alla zona Champions League. Sarà una sfida ricca di duelli, in tutte le zone del campo, tra due delle migliori squadre del campionato italiano, piene di giovani stelle ma anche di grande esperienza.