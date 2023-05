Marotta ricorda Real-Juve 1-3: “Rigore molto dubbio. Su Haaland…”

Beppe Marotta, ex Juvee attuale dirigente dell'Inter, ha detto la sua ad un evento, toccando diversi temi. Ecco le sue parole: "Esistono episodi, perdemmo in casa all'andata e poi andammo al Bernabeu, venimmo eliminati con un rigore all'ultimo minuto, molto dubbio. Ma penso anche al 2016: io ero alla Juve, vincemmo 3-0 in casa con l'Inter e perdemmo 3-0 a San Siro con l'Inter, siamo andati in finale di Coppa Italia grazie ai rigori.