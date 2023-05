Calciomercato, Juve scatenata: “Offerta ufficiale pronta! Ci siamo!”

Fase rovente della stagione, specialmente in casa Juventus dove ai discorsi di campo si mischiano anche quelli esterni, giudiziari. In attesa del verdetto dei tribunali la squadra di Allegri continua la cavalcata in Serie A e in Europa, con una finale tutta da conquistare giovedì prossimo. Intanto, però, la dirigenza lavora già in vista della prossima stagione quando, comunque vada, partirà il progetto per dar vita a un nuovo ciclo alla Continassa . Tra i nomi sondati, però, ce n’è uno in particolare che non passa mai di moda e che, in estate, potrebbe davvero arrivare a Torino.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, la Juventus è pronta a fare sul serio per arrivare a Sergej Milinkovic-Savic. Il calciatore serbo è in scadenza nel 2024: questa è l’ultima estate utile per non perderlo a zero per i biancocelesti. Proprio per questo ci sarà da intavolare una trattativa per portarlo alla corte di Allegri, ma intanto la dirigenza avrebbe già pronta la proposta da avanzare al calciatore. Contratto quadriennale da 5 milioni di euro a stagione per il Sergente. La richiesta per il cartellino si aggira intorno ai 40 milioni, cifra promessa anche dall’agente del giocatore. Non sarà quindi una trattativa semplice, ma dopo un lungo tira e molla questa potrebbe essere davvero l’estate buona per vedere Milinkovic alla Juve. E proprio parlando di mercato, attenzione. Nelle scorse ore è arrivata un'altra notizia molto grossa sul futuro della Juve <<<