Nuova pausa, vecchi problemi: Juventus alle prese con i sudamericani

Intervistato da Il Corriere dello Sport, Marcello Lippi ha parlato dei molti problemi creati dalla pausa nazionali: "Il problema con la pausa nazionali vale soprattutto per chi ha tanti sudamericani in squadra. Di chi è la colpa? Delle confederazioni competenti, che non hanno voluto cambiare la formula delle loro qualificazioni al Mondiale. Lì in Sudamerica ci sono tantissime squadre e bisogna mettere d'accordo tutti. Disputano tre partite e vanno avanti fino a giovedì notte, che da noi è l'alba di venerdì. Vedo che vanno in campo Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Uruguay e via proseguendo. Lì in mezzo ci sono tanti uomini importanti per le nostre squadre. Come fa uno che ha giocato giovedì sera a prendere il volo venerdì, arrivare sabato mattina ed essere schierato la domenica? Senza contare che ha altre tre partite sulle spalle, poi".