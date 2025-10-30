Juventus, è il giorno di Luciano Spalletti

Luciano Spalletti, è arrivato alla Continassa per incontrare la dirigenza bianconera e limare gli ultimi dettagli . Nelle prossime potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale.

Nella giornata di oggi, dovrebbe iniziare ufficialmente l’era di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. L’ex ct azzurro, è pronto a cominciare la sua avventura sulla panchina bianconera. Il tecnico di Certaldo, avrà il compito di riportare entusiasmo all’interno di tutto l’ambiente Juve e, certamente raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società.

Nella mattinata di oggi il mister è arrivato a Torino. La sua prima tappa è stata la Continassa, dove si è recato per incontrare la dirigenza bianconera. Scopo dell’incontro sarà quello di limare gli ultimi dettagli prima di apporre la firma sul contatto. Va detto, che l’accordo tra Spalletti e la dirigenza bianconera, è stato già trovato sia per quanto riguarda gli aspetti economici che la durata. L’incontro di oggi servirà soltanto per formalizzare le ultime questioni burocratiche.

Il tecnico firmerà un contratto fino a giugno 2026, con l’opzione di rinnovo automatico in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Per quanto riguarda le cifre, il mister percepirà un ingaggio di circa 3 milioni di euro netti a stagione.

La Juventus nelle prossime ore dovrebbe ufficializzare il tutto. Il comunicato ufficiale della società, potrebbe già arrivare nel pomeriggio. Spalletti è atteso in panchina sabato, quando i bianconeri scenderanno in campo nella trasferta di Cremona.