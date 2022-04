Offerte dal PSG, ma Pogba aspetta la Juve. Operazione possibile?

Quale sarà il futuro di Pogba? Il francese vuole lasciare il Manchester United ed è diviso tra le offerte del PSG e la voglia di Juve

redazionejuvenews

Da sempre il ritorno di Paul Pogba a Torino è il sogno proibito dei tifoso della Juventus. I 106 milioni di euro sborsati dal Manchester United nell'estate del 2016 non sono bastati ai sostenitori bianconeri per rimarginare la ferita provocata da un addio così doloro. Pogba, infatti, è stato scovato dal nulla, è cresciuto ed esploso con la maglia della Juventus e per questo i tifosi lo hanno subito amato. La sua classe, la sua forza e i suoi incredibili gol sono rimasti nei loro cuori. Per questo periodicamente il suo nome viene accostato alla Juventus, ma questa volta qualcosa potrebbe cambiare.

Andiamo con ordine. Negli ultimi mesi in varie interviste e conferenze stampa il Polpo ha parlato della sua infelicità a Manchester. La sua esperienza con la maglia dei Red Devils non è stata molto fruttuosa e il centrocampista francese ha espresso chiaramente la sua voglia di cambiare aria. Ecco quindi che il PSG si è subito fatto avanti, pronto a potenziare la sua mediana con un giocatore che possa anche rendere più "francese" la sua rosa ricca di talenti. L'offerta della formazione parigina è allettante, ma per il momento Pogba ha deciso di aspettare.

Secondo Tuttosport, infatti, Paul sarebbe in attesa di capire i margini per una trattiva con la Juventus. A Torino il centrocampista ritroverebbe Allegri, l'allenatore che lo ha fatto esplodere, e dirigenti e persone a lui care. Pogba in bianconero sarebbe al centro del progetto (al PSG tra Neymar, Mbappe e Messi...), pronto ad essere di nuovo decisivo e vincente. Tutto fatto quindi? Non proprio. Il costo del suo cartellino è altissimo e tra i problemi economici della Juve e l'età che avanza, l'operazione è particolarmente complessa. Allegri ha richiesto un centrocampista di spessore, ma forse Pogba non è attualmente il profilo ideale. I rapporti con il suo agente Mino Raiola, però, sono buoni, chissà...