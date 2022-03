Pogba: “Futuro? Non ho ancora deciso”. La Juve ci spera

Intervistato dall'emittente francese Telefoot dal ritiro con la nazionale, l'ex Juve ha parlato del suo futuro

Intervistato dall'emittente francese Telefoot dal ritiro con la nazionale, il classe 1993 ha parlato del suo futuro: “Non è deciso nulla sul mio futuro, niente è già stabilito. Posso decidere domani, come posso decidere a mercato aperto. Per ora voglio finire bene la stagione. Ora voglio solo giocare al meglio per prepararmi al Mondiale. Voglio esserci e perché no, vincerlo due volte di fila”. Sulla sua esperienza al Manchester United ha poi aggiunto: “È difficile giudicare questa stagione perché ci sono stati tanti eventi, tra il cambio di allenatore, gli infortuni. La stagione non è ancora finita, ma quasi. Non abbiamo più titoli da giocare. Voglio vincere titoli, giocare per qualcosa. Negli ultimi anni non abbiamo vinto nessun titolo, questo è ciò che è triste".