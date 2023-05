Juve, Manna più di Giuntoli? Non si esclude la soluzione ‘interna’

In queste ore concitate dove si cresce l'attesa per la sentenza sul filone plusvalenze, si fa largo l'ipotesi di Manna come nuovo ds

Se nelle scorse ore sembrava fatta per l'arrivo di Cristiano Giuntoli , ora si affaccia l'ipotesi di un altro nome. Il profilo è quello di Giovanni Manna , il ds della Juventus Next Gen, nonché uno dei maggiori artefici del progetto Under 23 e molto stimato in casa Juve.

Manna ha scoperto diversi talenti interessanti negli ultimi anni (come Samuel Iling-Junior, Barrenechea, Soulé, Miretti e Barbieri che sono passati in prima squadra). Potrebbe essere una soluzione da non sottovalutare per il futuro della dirigenza sportiva bianconera. Il discorso legato a Giuntoli dal Napoli per ora resta in stand by: De Laurentiis non ha liberato il suo direttore sportivo e chissà che non intenda farlo nemmeno prossimamente, dato che ha ancora un anno di contratto da onorare.