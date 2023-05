Calciomercato Juve | Notizie clamorose su Sky Sport: ecco il riassunto

Dalla scelta sul nuovo direttore sportivo fino al futuro di Di Maria e Vlahovic: tutte le ultime novità sulla Juve che verrà

redazionejuvenews

Empoli, Milan e Udinese: mancano solo tre partite al termine della stagione della Juve. Per i bianconeri è stata un'annata particolarmente complicata, fatta di prestazioni deludenti e aule di tribunale. Ora alla squadra di Massimiliano Allegri non resta che lottare per la qualificazione alla prossima Champions League, ancora in dubbio a causa delle possibili nuove penalizzazioni. In un'ottica di incertezza generale, però, la dirigenza della Vecchia Signora ha già cominciato a pensare alla prossima stagione.

Dal mercato al futuro della Juve: cosa hanno detto su Sky Sport — Come riportato da Sky Sport, il prossimo anno la Juve ripartirà da Massimiliano Allegri, saldo al comando della squadra. A cambiare sarà però il direttore sportivo, con Giuntoli come prima scelta. Le due parti hanno già trovato l'accordo per un contratto di 5 anni, ma il presidente del Napoli De Laurentiis non ha ancora lasciato andare il ds. Questioni economiche e contrattuali che stanno rallentando l'operazione. Per questo la Juve ha cominciato a guardarsi attorno e starebbe pensando a una soluzione interna. L'alternativa a Giuntoli potrebbe quindi Giovanni Manna, giovane direttore sportivo già a capo del progetto Next Gen e molto apprezzato da Allegri e non solo.

Ma la rivoluzione potrebbe estendersi anche ai giocatori. Al momento infatti il rinnovo di contratto di Angel Di Maria è in stand by. Le qualità dell'argentino non sono messe in dubbio ma tra infortuni e prestazioni non all'altezza il Fideo non ha convinto fino in fondo. C'è quindi il serio rischio che l'ex PSG possa quindi salutare la squadra a fine giugno. Insieme a lui potrebbe andarsene anche il suo compagno di reparto, DusanVlahovic. La Juve dovrà prestare molta attenzione ai bilanci e in caso di un'offerta economica importante, il classe 2000 non è più incedibile. Su di lui è forte l'interesse del Bayern Monaco che dopo l'addio di Lewandowski è ancora alla ricerca di una punta di peso. I bavaresi hanno informalmente manifestato interesse e ora la Juve è in attesa di un'offerta ufficiale. La Vecchia Signora comincia a progettare il proprio futuro. E proprio parlando di questo, grossa attenzione: ecco quale potrebbe essere il primo colpo della nuova Juve, tutto nel nostro borsino <<<