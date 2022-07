Lavezzi: “Con Di Maria la Juve può vivere una Champions importante”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Ezequiel Lavezzi ha parlato del prossimo campionato di Serie A e della Juve

redazionejuvenews

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Ezequiel Lavezzi ha parlato del prossimo campionato di Serie A: «Favorita per lo scudetto? L’Inter, subito dietro metterei la Juve. Il Napoli è ancora un punto interrogativo, la squadra sta vivendo un momento di ristrutturazione. La squadra di Spalletti la scorsa stagione ha avuto un calo nel momento determinante con le altre due squadre in agguato». E sempre a proposito di Napoli, gli azzurri hanno già salutato Insigne e rischiano di perdere anche Mertens: «...Quanto vorrei che rimanesse. Ha dato tantissimo al Napoli - ha rivelato Lavezzi. Osimhen simile a me? Ma lui ha più gol nelle gambe, io giocavo più dietro».

Ma se il Napoli ha visto partire uno dei suoi giocatori migliori, anche la Juventus ha salutato un campione come Paulo Dybala. L'argentino dopo mesi di indecisioni ha accettato la corte della Roma ed è ora pronto alle firme. Su di lui Lavezzi ha aggiunto: «Ha alzato il livello della squadra di Mourinho, questo è sicuro. Ora c’è tanta fiducia, e quella conta». Per sostituire la Joya i bianconeri hanno deciso di puntare su un altro argentino: Angel Di Maria. «Tantissima classe. Lo vedo benissimo, è il modo con cui la Juve si sta organizzando per vivere una Champions importante. La Juve può vincere la coppa dalle grandi orecchie? Diciamo che ci sono ancora 4, forse 5 squadre favorite, che sono un po’ le solite: Real, Bayern, City, PSG e Chelsea».

Con Pogba e Di Maria la Juve potrebbe aver aggiunto quella qualità ed esperienza internazionale che è mancata negli ultimi anni. Giocatori in grado di affiancare i più acerbi, ma altrettanto talentuosi, Locatelli, Vlahovic e Chiesa. In difesa, purtroppo, Allegri dovrà fare a meno di de Ligt, ma la Vecchia Signora si è assicurata un top player come Bremer. La strada sembra essere quella vincente.