Juve, Dybala ha trovato la sua nuova squadra: è fatta con la Roma

Dopo l'addio alla Juve e mesi di voci e trattative, Paulo Dybala ha finalmente trovato la sua nuova squadra: tutto fatto con la Roma

redazionejuvenews

Sette lunghissimi anni alla Juve, sette anni ricchi di emozioni, gol mozzafiato e trofei. L'avventura di Paulo Dybala alla Juve rimarrà per sempre nella storia del club, nono miglior marcatore in assoluto della Vecchia Signora. Le strade della Joya e dei bianconeri, però, si sono ormai separate e il fantasista argentino è ora pronto a iniziare una nuova fase della sua carriera. Il classe 1993 per più di un mese è rimasto senza squadra: da svincolato ci si sarebbe aspettato una valanga di offerte e invece nessuno sembrava interessato a puntare su di lui. Alla fine però la situazione si è sbloccata: Dybala sarà un nuovo giocatore della Roma.

Ieri i giallorossi hanno deciso di fare l'affondo finale, con il direttore sportivo Tiago Pinto che è volato a Torino per convincere il giocatore a firmare. Detto, fatto. Dybala ha ascoltato la proposta della Roma e nella notte ha detto di sì al progetto del club capitolino. Per lui è pronto un contratto triennale da 6 milioni a stagione, bonus compresi. L'offerta economica è quindi più bassa delle richieste del giocatore e anche dell'offerta che alcuni mesi fa formulò la Juventus per il rinnovo di contratto, ma nonostante questo Dybala sarà un nuovo giocatore della Roma. Nei prossimi giorni visite mediche e firme.

Nella Capitale l'argentino troverà Josè Mourinho, un allenatore che è pronto a metterlo al centro del progetto. Perchè in fondo Dybala ha sempre voluto solo questo: essere la star, cosa che con Ronaldo prima e Vlahovic poi non è mai riuscito a essere. In giallorosso sarà quindi libero di agire alle spalle di Abraham, mentre è ancora tutto da capire il futuro di Zaniolo. Dybala, infatti, potrebbe essere il sostituto dell'attaccante italiano, da settimane accostato proprio alla Juventus. Il fantasista argentino riuscirà a portare Joya anche a Roma? Staremo a vedere.