Juve, oggi è la giornata di Bremer: il brasiliano è arrivato al JMedical

Per un difensore che parte ce n'è uno che arriva: se de Ligt nei giorni scorsi ha lasciato Torino, Bremer è appena arrivato. Ieri sera il centrale brasiliano è atterrato all'aeroporto di Caselle, accolto da una folta massa di tifosi bianconeri. Il brasiliano oggi svolgerà le visite mediche con la Vecchia Signora, poi le firme e l'ufficialità. La Juve dopo l'addio del difensore olandese si è mossa con rapidità e forza per assicurarsi il giocatore del Torino, battendo la concorrenza dell'Inter.

I nerazzurri avevano in mano il giocatore da mesi, ma non avevano ancora chiuso il colpo. La loro offerta da 30 milioni più il cartellino di Casadei non è bastata a convincere il presidente granata Cairo, superata da quella ben più alta della Juventus: 41 milioni più 9 di bonus. Il Torino ha quindi deciso di vendere Bremer ai bianconeri, con il difensore che si prepara a firmare un contratto da 6 milioni a stagione per 5 anni.