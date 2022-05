Juve, Marchisio: “Ad inizio anno l’Inter era più forte, ora non sono alla pari”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport Claudio Marchisio ha parlato della finale di Coppa Italia tra Juve e Inter

Intervistato da La Gazzetta dello Sport Claudio Marchisio ha parlato della finale di Coppa Italia tra Juve e Inter: "A inizio anno per me l’Inter era nettamente la più completa e la più forte, poi la Juventus pian piano, con i suoi difetti che ci sono tuttora, si è avvicinata. Anzi, l’ultima sfida in campionato poteva essere un ‘colpo gobbo’ per andarsi a giocare lo scudetto. Ero allo Stadium e mi ricordo di un’Inter svuotata, stanca, fisicamente e mentalmente: era una partita difficile per loro, la Juve per demeriti suoi non è riuscita a portarla a casa".