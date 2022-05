Juventus, rebus centrocampo: chi resta fuori tra Rovella, Miretti e Fagioli?

La Juventus ha in mente un innesto importante per il centrocampo, ma diversi giovani scalpitano per giocare in prima squadra.

redazionejuvenews

La Juventussta lavorando incessantemente per il prossimo calciomercato estivo. Il club bianconero dovrà rinforzare il centrocampo, con uno o più innesti. I nomi che circolano sono sempre i soliti, da Pogba a De Paul, da Milinkovic a Jorginho, ma, almeno per il momento non c'è nessuna trattativa ben avviata. Eppure Madama avrebbe anche dei prospetti molto interessanti in casa propria, gioielli pronti a sbocciare, praticamente a costo zero, con ingaggi molto bassi. Si tratta di Fabio Miretti, Nicolò Rovella e Nicolò Fagioli, tre centrocampisti di proprietà della Juventus, che nei prossimi mesi potrebbero avere molto spazio nel club bianconero.

Il classe 2003 sta emergendo come un play già pronto, viste le ottime prestazioni contro Venezia e Genoa, ed infatti Allegri starebbe anche pensando di inserirlo dall'inizio nella finale di Coppa Italia contro l'Inter, dimostrazione di grande fiducia nel calciatore italiano. Anche al termine della gara contro il Grifone, l'ex allenatore di Sassuolo e Milan ha parlato bene del mediano: "Non so se gioca mercoledì, ma anche oggi ha giocato ad un livello tecnico importante. Sa giocare a calcio, spero abbia più possibilità di giocare. Ha la tranquillità che difficilmente un ragazzo della sua età ha."

L'attuale calciatore dei rossoblù, acquistato nel calciomercato invernale del 2020 per una cifra vicina ai 20 milioni, dopo un'ottima prima parte di stagione, si è un po' perso tra infortuni muscolari e panchine, ma l'esperienza maturata con il Genoa potrebbe permettergli almeno di farsi testare in estate da Allegri, anche se l'opzione prestito in un club di media classifica è sempre viva. Fagioli, invece, ha vissuto una stagione da protagonista con la maglia della Cremonese, annata coincisa con la promozione in Serie A, motivo per cui è molto probabile che il classe '01 possa rimanere nel club lombardo ancora una stagione, per farsi le ossa nella massima serie.