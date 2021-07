Juve: il calendario delle amichevoli e le date della Serie A

I bianconeri inizieranno i lavori la settimana prossima

La Juventus inizierà ufficialmente la prossima settimana la nuova stagione, la prima del ritorno di Massimiliano Allegri in panchina. Dopo due anni, i bianconeri torneranno ad essere affari del tecnico toscano, che cercherà di riportare lo Scudetto a Torino, dopo che lo scorso anno l'Inter è riuscita a fermare l'egemonia bianconera durata per 9 anni. Allegri avrà un compito difficile, quello di dare entusiasmo e stimoli ad una squadra che, soprattutto nella scorsa stagione, ne sembrava svuotata, quasi fosse sazia di vittorie. Allegri, che avrà maggiori poteri decisionali anche in ambito mercato, è pronto per la sua nuova avventura in bianconero, con l'ambiente e i giocatori che fremono per ritrovare, o trovare per i nuovi, il tecnico toscano.

Intanto, mentre l'allenatore aspetta di iniziare la preparazione, che per le prime settimane sarà senza i nazionali impegnati nell'Europeo e in Copa America, la Juventus sembra delineare il calendario di amichevoli per questa estate. Niente tournée, niente viaggi intercontinentali: la squadra, stanca per due anni difficili dovuti alla pandemia, dovrebbe spostarsi al massimo in Europa, con alcune amichevoli in via di definizione. Il primo test dovrebbe essere in casa del Monza il 31 luglio, mentre sembra sicura, anche se la data è ancora da definire, l'amichevole contro il Barcellona al Camp Nou per il Trofeo Gamper, che dovrebbe vedere anche le formazioni femminili delle due squadre sfidarsi tra di loro. Prima dell'inizio del campionato poi, la classica amichevole di Villar Perosa, ma non è da escludere che prima ci saranno altre amichevoli.