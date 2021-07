Mercato Juve, Cherubini passa all’attacco: in arrivo 6 regali per Allegri!

Il mercato della Juve sta per entrare veramente nel vivo, visto che la nuova stagione è già alle porte. Tra pochi giorni partirà ufficialmente il ritiro bianconero e la Vecchia Signora non ha tempo da perdere e ora deve accelerare sul calciomercato. Allegri aspetta rinforzi, vorrebbe avere i primi innesti già dall'inizio della sua nuova avventura alla Continassa e Federico Cherubini è da tempo al lavoro per accontentarlo. Il nuovo ds bianconero infatti sta lavorando su più fronti e presto potrebbe regalare al suo mister i primi colpi. In particolare, in programma ci sarebbero almeno 6 acquisti importanti: ecco dunque tutti i nomi in ballo <<<