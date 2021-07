Centrocampo Juventus: chi resta e chi esce

Chi rimane alla Juventus a centrocampo?

Chi resterà e chi uscirà dalla Juve a centrocampo nella prossima stagione? Il mercato si è aperto ufficialmente da poco più di una settimana e già si parla di permanenze e cessioni. Partiamo da Weston McKennie: lo statunitense è stato riscattato dai bianconeri lo scorso inverno dopo 6 mesi di grandi prestazioni. E dopo? Il buio totale. Il centrocampista dopo il riscatto è apparso quasi "rilassato" per aver ottenuto ormai un posto fisso in squadra e quindi le sue prestazioni sono calate drasticamente. Tuttavia, anche per l'importo speso, lo statunitense dovrebbe rimanere a Torino e dovrebbe essere comunque un panchinaro di livello per la nuova Juventus di Massimiliano Allegri, che cercherebbe sul mercato un forte regista per sistemare (non del tutto) il reparto. Destini simili anche per Rodrigo Bentancur e Adrien Rabiot. Il primo dovrebbe rimanere, considerate anche le recenti dichiarazioni del tecnico torinese negli studi di Sky Sport prima che venisse ufficializzato il suo ritorno a Torino.

In quella occasione, Allegri ha un po' stuzzicato Pirlo dicendo che non aveva capito il ruolo dell'uruguaiano e che il centrocampista aveva bisogno di essere a proprio agio per far esaltare le sue migliori qualità (che le ha sicuramente e lo ha dimostrato). Per Rabiot, non ci sarebbero dubbi: il francese rimarrà praticamente al cento per cento alla Juventus perché può essere molto utile nel sistema di gioco del neo tecnico bianconero con la sua duttilità, inserimenti e prestanza fisica anche perché per il club bianconero sarebbe una follia vendere il centrocampista titolare della Francia, quindi è uno dei pochi su cui si deve ripartire. Discorso diverso, invece, per Aaron Ramsey. Il gallese sembrerebbe essere sempre più lontano da Torino e come dichiarato pochi giorni fa, non è soddisfatto della sua esperienza nella Vecchia Signora. Con ogni probabilità per lui sarà cessione, ma prima bisogna trovare un club comprante (forse un ritorno all'Arsenal o cessione al West Ham).