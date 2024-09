Juve, Compagnoni: "Vlahovic anche al 40% è meglio di Weah" - JuveNews.eu

Intervenuto dagli studi di Sky Sport Maurizio Compagnoni ha analizzato l'ultima partita della Juve di Thiago Motta

La scelta di Thiago Motta di sostituire Vlahovic al 45esimo minuto di Juve-Napoli ha fatto e farà ancora molto discutere. Se da un lato, infatti, l’attaccante serbo fino a quel momento aveva toccato appena 7 palloni, dall’altro inserire Weah come attaccante centrale è stata di certo una mossa molto particolare. E in effetti l’americano non ha fatto meglio del serbo, che invece magari avrebbe potuto lasciare il segno nella seconda frazione di gioco.

Juve, le parole di Compagnoni su Vlahovic e non solo

Intervenuto dagli studi di Sky Sport Maurizio Compagnoni ha detto: “La Juve non tira quasi mai. Nella passata stagione ho seguito bene il Bologna di Thiago Motta: nel girone di andata ha fatto bene, grazie alla straordinaria organizzazione difensiva ma attaccava pochissimo. Poi al ritorno, organizzata bene la fase difensiva, ha osato di più ed è diventata una macchina perfetta. Sta seguendo lo stesso percorso alla Juve. Ma alla Juve dopo aver speso 198 milioni sei chiamato a lottare per lo Scudetto. Rispetto al Bologna devi accelerare i tempi. Mi piacerebbe poi capire le intenzioni di Thiago Motta su Koopmeiners. Non paghi 58 milioni per farlo giocare largo a sinistra… Vlahovic? Anche al 40% è meglio di Weah prima punta“.