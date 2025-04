Juve, Caressa: “Tudor dice le cose giuste e si sta giocando le sue possibilità”

Intervenuto nel corso di Sky Calcio Club il giornalista Fabio Caressa ha parlato del lavoro di Igor Tudor in queste prime settimane alla Juve

Intervenuto nel corso di Sky Calcio Club il giornalista Fabio Caressa ha parlato del lavoro di Igor Tudor in queste prime settimane alla Juve: “Tudor ha detto che non gli piace il termine traghettatore. Ha detto cose giustissime. Mi sono trovato d’accordo con le sue parole e mi sta piacendo molto la sua comunicazione. Vedo che sta incidendo anche sui tifosi della Juve che l’hanno preso come se fosse uno di loro, c’era di bisogno di questa figura. Dice le cose giuste e si sta giocando le sue possibilità“.

Juve, le parole di Tudor in conferenza stampa

In conferenza stampa l'allenatore della Juve Igor Tudor in conferenza stampa aveva infatti detto: "Quella parola, traghettatore, è brutta. Sono dieci o quindici anni che sono in Italia, parole come questa mi danno sensazioni non belle. Uno quando arriva è un allenatore e allena, si può cambiare tutto in tre o quattro partite. L'allenatore è sempre solo, vive alla giornata. La vita va vissuta senza programmazioni e senza futuro, quest'ultimo si costruisce oggi. Pensare troppo al futuro non ti dà niente, soltanto ansia".