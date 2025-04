Calciomercato Juve | Conte in panchina e formazione fortissima!

Calciomercato Juventus, l’arrivo di Conte? Cambierebbe tutto

Antonio Conte sembra davvero al passo d’addio. Il Napoli è rimasto spiazzato. Ma le sue parole in conferenza stampa non lasciano troppo spazio all’immaginazione. Lo diciamo perché è così: il tecnico azzurro ha parlato chiaro. E adesso, mai come adesso, la Juventus potrebbe tentare l’assalto. Non lo ha detto lui, ma indiscrezioni che abbiamo raccolto confermano che il tecnico, se chiamato, a Torino forse verrebbe anche a piedi. C’è poco da fare. E’ casa sua. Inutile dire che il suo approdo (ritorno) sarebbe clamoroso. E una super-notizia per tutti i tifosi bianconeri. La Juve, tornerebbe davvero a correre. A vincere. A lottare in tutte le competizioni. Ecco il motivo per cui noi abbiamo provato ad immaginare com’è che potrebbe essere la formazione da urlo della Juve… con Conte in panchina: scorriamola insieme, partendo dalla porta e poi andando via via avanti con tutti i ruoli <<<