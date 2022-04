Juve-Bologna, le designazioni arbitrali: dirige Sacchi, Guida al VAR

Sul proprio sito ufficiale l'AIA ha diramato le designazioni arbitrali per la 33a giornata: Sacchi e Guida per Juve-Bologna

Manca sempre meno al termine di questa stagione di Serie A: sei giornate al termine e classifica ancora tutta da decidere. In testa, Milan, Inter e Napoli lottano per il primo posto. La Juve ha ancora qualche piccolissima speranza di vittoria, ma prima di tutto si preoccupa di difendere il quarto posto dagli attacchi della Roma. Nelle zone basse della classifica, invece, Salernitana, Genoa, Venezia e Cagliarilottano per la salvezza. La squadra di Allegri sarà impegnata contro il Bologna, avversario abbordabile ma da non sottovalutare. I bianconeri dovranno prestare particolare attenzione a Marko Arnautovic, bomber e trascinatore dei rossoblu. L'attaccante austriaco all'ultima si è messo in mostra con una doppietta: de Ligt e compagni sono avvisati. Riusciranno i bianconeri ad avere la meglio?