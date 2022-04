Juve, contro il Bologna per spezzare il record negativo: mai così male

In una stagione particolarmente difficile, anche l'Allianz Stadium di Torino non è riuscito ad aiutare la Juve: record negativo

Quest'anno la Juventus ha avuto ben più di qualche difficoltà, in quella che potrebbe essere la peggiore stagione della storia recente bianconera. Tra queste anche uno strano dato: i bianconeri non hanno mai giocato così male nei match in casa. Una casualità? Forse, ma i numeri parlano chiaro e dimostrano come quest'anno la squadra di Allegri abbia fatto più punti in trasferta (media di 1,933 punti a partita) rispetto a in casa (media di 1,875 a partita). Anche se i bianconeri dovessero vincere tutte le partite in casa da qui alla fine della stagione, farebbero comunque meno punti (39) rispetto al precedente record negativo (44). Anche per questo motivo contro il Bologna la Juventus vorrà vincere a tutti i costi. La rinascita di questa squadra passa anche dal suo incredibile fortino.