Juve, il saluto sui social di Bentancur ai bianconeri

Ieri è stata il giorno dell'ufficialità del trasferimento al Tottenham per il centrocampista, che ha salutato attraverso un post su Instagram.

Ieri si è concluso il calciomercato ed è stata anche la giornata dell'ufficialità del trasferimento di Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur al Tottenham . Affare importante per le casse della Juventus, che incasserà 10 milioni per il prestito dello svedese, più eventuali 35 per il riscatto , e 19 milioni più 6 di bonus per l'uruguaiano. E proprio l'ex numero 30 juventino ci ha tenuto a salutare i compagni e tutto l'ambiente attraverso un post su Instagram, in cui ha espresso sincera gratitudine per il club che lo ha lanciato nel calcio europeo, appena ventenne, facendolo diventare il giocatore che è oggi.

Bentancur, nell'estate del 2015, era entrato nell'affare che aveva portato Carlitos Tevez dalla Juventus al Boca Juniors, dove i bianconeri avevano ottenuto per lui un diritto di opzione per l'acquisto. Questo era stato poi esercitato ad aprile del 2017, quando la società lo acquistò per 9 milioni e mezzo di euro, più il 30% sulla futura rivendita (che ora sarà garantita sui 19 milioni versati dal Tottenham). Bentancur lascia Torino dopo aver acquisito tanta esperienza e avendo vinto 7 trofei: 3 Scudetti, 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe italiane. In questa stagione per lui 19 presenze in campionato, 5 in Champions League, 1 in Coppa Italia e 1 in Supercoppa. Complessivamente sono 181 le volte in cui il centrocampista ha vestito la maglia della Vecchia Signora. Ora la nuova avventura inglese, ma dal sapore italiano. Ad accoglierlo c'è il Tottenham di Fabio Paratici e Antonio Conte.