Ufficializzata la cessione di Kulusevski: ecco quanto sborserà il Tottenham

Ufficializzato il passaggio di Kulusevski al Tottenham

redazionejuvenews

Il sito web ufficiale della Juventusha ufficializzato il trasferimento di Kulusevski al Tottenham di Antonio Conte. Di seguito riportiamo il comunicato e le cifre dell'affare: "Dopo una stagione e mezza le strade di Dejan Kulusevski e della Juventus si separano. E si separano dopo aver vinto insieme due trofei: la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia. I primi due titoli da calciatore professionista. Da questa seconda parte di stagione, Dejan vestirà la maglia del Tottenham Hotspur. La sua avventura in bianconero era iniziata nell’estate del 2020 con l'esordio all’Allianz Stadium contro la Sampdoria. Era la giornata inaugurale del campionato e Dejan, appena ventenne, apriva la nostra stagione con il suo primo gol con la maglia della Juve. Saranno 7 le reti messe a segno alla fine del 2020/21, con l’ultima, la più importante della sua esperienza bianconera, in finale di Coppa Italia contro l’Atalanta.

Quest’anno, poi, anche il primo timbro in Europa, in Champions League: un gol importante, decisivo, nella vittoria per 1-0 a San Pietroburgo. Saluta la Juventus dopo 74 presenze, tra tutte le competizioni, che l’hanno portato a totalizzare 9 gol e 10 assist. Caratteristiche che ha messo a disposizione della squadra con professionalità e costanza. E noi oggi lo ringraziamo, augurandogli buona fortuna per il suo futuro. Grazie, Dejan!" (Juventus.com).

Di seguito riportiamo anche le cifre dell'affare ufficiali: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Tottenham Hotspur per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dejan Kulusevski a fronte di un corrispettivo di € 10 milioni, di cui € 3 milioni per la stagione sportiva 2021/2022 e € 7 milioni per la stagione sportiva 2022/2023. Inoltre, l’accordo prevede:

• l’obbligo da parte del Tottenham di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore al

raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2022/2023;

• la facoltà da parte del Tottenham di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore,

qualora detti obiettivi non fossero raggiunti. Il corrispettivo pattuito per la cessione definitiva, in entrambi i casi, è pari a € 35 milioni, pagabili in cinque esercizi".