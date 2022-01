Ufficiale, Bentancur si trasferisce al Tottenham a titolo definitivo: le cifre

Bentancur passa al Tottenham

Rodrigo Bentancur si trasferisce al Tottenham a titolo definitivo. Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale apparso sul sito web della Juventuse le cifre dell'affare che sono state rese note dallo stesso club bianconero: "La carriera di Rodrigo Bentancur proseguirà lontano da Torino: il centrocampista uruguayano, bianconero dal 2017, saluta la Juve per proseguire la sua avventura al Tottenham. Quattro stagioni e mezzo insieme: anni nei quali Rodri ha giocato molto, 181 partite in tutte le competizioni, arricchite da 3 gol, due in campionato e uno in Coppa Italia, 17 assist e una media dell’89% di passaggi riusciti.Nelle ultime quattro stagioni di Serie A, Rodrigo è il calciatore della Juventus ad aver sia effettuato più contrasti (205) che intercettato più palloni (147).