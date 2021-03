Il Sun critica Agnelli: “Speriamo che i suoi piani funzionino come Cr7 alla Juve”

La critica di Karren Brady, editorialista del quotidiano britannico

Juventus al centro delle critiche . Il club bianconero, in seguito all'eliminazione dalla Champions League, arrivata nella serata dello scorso martedì, è stato attaccato per questo deludente risultato. L'eliminazione agli ottavi di finale, seconda consecutiva, arrivata per mano del Porto, riuscito a prevalere nel doppio confronto grazie al maggior numero di gol segnati in trasferta, ha sorpreso un po' tutti e, sul banco degli imputati, dal tecnico Pirlo, passando per i giocatori, è finito anche il presidente Andrea Agnelli.

Parole che non sono andate giù a molti, specialmente a Karren Brady. Brady, editorialista del quotidiano britannico The Sun, ha quest'oggi aspramente attaccato le parole di Agnelli, augurandosi che i piani del presidente bianconero funzionino come "l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juve", altra operazione criticata visti i risultati europei raggiunti dalla Vecchia Signora dal 2018, anno dell'arrivo del numero 7 a Torino dal Real Madrid: "Speriamo che i piani di Agnelli possano funzionare come l’arrivo di CR7 alla Juventus. Ha pagato più di 100 milioni di euro ed uno stipendio da 30 milioni di euro a stagione per continuare a trionfare in Serie A e migliorare le chance di vincere in Europa. Al momento la Juventus è invece terza in campionato ed è uscita dalla Champions League per una punizione passata proprio sotto le gambe di Cristiano Ronaldo“.