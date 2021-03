Lapo Elkann incoraggia la Juve: “Portiamo a casa Scudetto e Coppa Italia”

Il tweet

redazionejuvenews

Giorno di gara per la Juventus, che alle 18.00 di oggi scenderà in campo alla "Sardegna Arena" ospite del Cagliari. I bianconeri devono rialzarsi subito e riscattare la cocente eliminazione subita per mano del Porto, che nella serata di martedì ha staccato il pass per i quarti di finale di Champions League. Nonostante il ko per 3-2 di Torino, la squadra di Conceicao ha passato il turno grazie al maggior numero di gol segnati in trasferta, consegnando ai campioni d'Italia in carica la seconda uscita consecutiva agli ottavi.

Trasferta comunque non semplice quella in terra sarda, visto che dall'arrivo in panchina di mister Leonardo Semplici Joao Pedro e compagni sembrano aver completamente svoltato la loro stagione, allontanando almeno per il momento la zona retrocessione della classifica. Tre punti sono però d'obbligo, oltre per il morale, per mantenere il passo dell'Inter capolista, al momento in vetta con ben dieci punti di vantaggio sulla Vecchia Signora. L'obiettivo del decimo scudetto consecutivo appare al momento un'utopia, ma qualcuno in casa bianconera ancora ci crede. E' il caso di Lapo Elkann che, con un tweet, ha voluto caricare così la squadra:

"Forza Ragazzi siamo fuori dalla Champions purtroppo, ma con Umiltà, Determinazione, Coraggio e Vero Spirito di Squadra non molliamo e portiamo a casa Scudetto e Coppa #finoallafine. Noi Tifosi Crediamo e Contiamo su di VOI".

Parole importanti per suonare la carica in un momento difficile della stagione juventina. Nonostante la finale di Coppa Italia in tasca e la vittoria della Supercoppa Italiana, Andrea Pirloe i suoi ragazzi sono finiti nel mirino delle critiche a causa dei risultati altalenanti e del gioco che, solamente a tratti, si è visto sul terreno di gioco. Come già detto, oggi si attende una pronta risposta dai giocatori, in particolar modo da Cr7, aspramente attaccato per le prestazioni sottotono offerte in Europa: