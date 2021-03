Ronaldo: il silenzio, le voci e un tabù da sfatare

Il calciatore portoghese domenica in campo contro il Cagliari

redazionejuvenews

La Juventus è stata eliminata dalla Champions League per mano del Porto, con i lusitani che hanno staccato il pass per i quarti di finale grazie alla sconfitta per 3-2 maturata a Torino, che in virtù del maggior numero di gol in trasferta gli ha concesso la qualificazione. La doppia sfida contro il Porto, ha visto il portoghese Cristiano Ronaldo in serata no, tanto nella partita di andata quanto in quella di ritorno, e anche la Juventus ne ha risentito. Ronaldo veniva dal riposo contro la Lazio, prima del quale i suoi sforzi erano stati grandissimi, con una lunga serie di partite di fila giocate, che però non giustificano le brutte prestazioni fornite in quella che è da sempre la sua competizione.

Suo è stato anche l'errore in barriera che è costato alla Juventus il gol che l'ha condannata all'eliminazione e ad una lunga riflessione sul suo futuro di tutta la squadra. In questi giorni si sono infatti susseguite molte voci circa un suo possibile addio alla Juventus per un presunto ritorno al Real Madrid. Ronaldo non commenta e tace, come silenziose sono le sue pagine social dal giorno dell'eliminazione dalla Champions League. Una ferita che evidentemente ancora brucia e che il portoghese ancora non ha commentato, certo di portarlo fare domenica in campo contro il Cagliari.

La strada per il tricolore e la rincorsa all'Inter da parte della Juventus ripartirà domenica da Cagliari, campo che Ronaldo non è ancora riuscito a battezzare: dei 18 stadi di Serie A visitati infatti, il portoghese non ha segnato solo nella Sardegna Arena, e domenica è pronto a rompere questo tabù e a riscattarsi dopo la brutta prestazione contro il Porto. Per i social e per pensare al futuro c'è ancora tempo, ora la Juventus ha bisogno del suo numero sette e soprattutto del suo condottiero.