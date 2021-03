Juventus Women, Galli rientra per l’imbattibilità: Record nel mirino

Le bianconere sono pronte a eguagliare il loro record segnato nella stagione 2018/19

redazionejuvenews

Se non fosse stato per la sconfitta in Coppa Italia contro la Roma, la Juventus Women sarebbe in Italia imbattibile. Tuttavia, lo statu di imbattibilità è stato confermato sabato pomeriggio, dopo la vittoria per 2 a 1 contro la Fiorentina. Ma adesso la squadra di Rita Guarino si appresta a segnare un importante record. Grazie alla vittoria sulle viola, le bianconere hanno fatto 16 successi su 16. In questo modo la squadra di Cristiana Girelli, entrata nella top 50 delle giocatrice migliori al mondo, hanno l'opportunità di eguagliare la loro miglior partenza in Serie A, stabilita nel 2017/18, la stagione in cui ha vinto tutte le prime 17 gare.

Proprio grazie a questo record, si è avanzata la richiesta, poi recentemente accolta, di chiedere lo status di professionismo per le giocatrici, così come lo è per gli uomini. Ma adesso la Juventus Women ci ha preso gusto e ha nel mirino un altro importante record a portata di mano per una squadra che vede sempre più alle grandi squadre estere. Infatti le ragazze di Rita Guarino sono impegnate domenica a Vinovo contro la Pink Bari. La squadra pugliese è il fanalino di coda del campionato, per questo motivo non dovrebbe essere difficile collezionare un'altra vittoria per le juventine.

Ad aiutare in questa impresa è il ritorno di una giocatrice fondamentale per la corsa allo Scudetto della Juventus Women. Infatti Aurora Galli è pronta a rientrare a pieno ritmo ed è candidata ad una maglia da titolare nel match di questo weekend della squadra bianconera. Infatti Galli è rientrata in gruppo proprio la settimana scorsa per uno spezzone di partita contro la Fiorentina, la centrocampista juventina e della Nazionale potrebbe fare il suo ritorno da titolare proprio contro le baresi, dopo che mancava dal campo dallo scorso 17 gennaio contro l’Inter, dove si è infortunata a causa di una lesione di primo-secondo grado del gemello mediale della gamba destra.