Dario Canovi: “Ronaldo è un’operazione fallita”

Il procuratore sportivo sostiene che Ronaldo sia stata "un'operazione economica fallita", mentre l'Inter è forte grazie a Marotta.

Il procuratore Dario Canovi ci va giù pesante su uno dei temi più caldi del momento. Nonostante la tripletta di Cristiano Ronaldo al Cagliari, il futuro del portoghese è in discussione, come lo è stata la sua prestazione durante l'incontro di Champions League tra Juventus e Porto. A TMW Radio, durante Maracanà, il decano dei procuratori sportivi Dario Canovi non si è tirato indietro nel dire la sua in merito alla questione CR7. "Discutere Ronaldo credo sia folle, almeno tecnicamente. C'è da parlare dell'operazione economica. Se si è preso Ronaldo per vincere la Champions, si può dire che è un'operazione fallita. Forse era meglio usare quel denaro per fare una squadra forte. Quando Allegri è arrivato in finale, guardiamo che centrocampo c'era e confrontiamolo con quello di oggi".

Per quanto riguarda il centrocampo, l'anello debole della squadra di Andrea Pirlo, Canovi sostiene che la Juventus ha fatto scelte sbagliate, che Paratici non ha avuto la lungimiranza di trovare un sostituto degno di Pirlo. "Io credo che si doveva investire per tempo sul sostituto di Pirlo in mezzo al campo. Era lui che serviva assist lì avanti, cosa che mancano a Ronaldo. E' questo l'errore e non l'ingaggio di Ronaldo. La sua operazione è stata intelligentissima". Dunque Ronaldo va bene, ma manca qualcuno che porta avanti la palla e lo serva, secondo il procuratore.

Dario Canovi poi parla del calo dei bianconeri, che sono a dieci lunghezze dall'Inter con una partita da recuperare con il Napoli il 7 aprile. Il procuratore sportivo sostiene che questo rallentamento della società torinese non sia dovuto solo alla fine di un ciclo, o dall'addio di Allegri. Ma ad influire sia stato l'addio di Marotta: "Non è un caso che l'Inter sia prima in classifica, la partenza di Marotta ha influito". Proprio l'attuale dirigente neroazzurro è l'uomo chiave per questa rinascita interista e questa flessione juventina.