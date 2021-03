Cagliari-Juve, Ronaldo segna la seconda tripletta più veloce in carriera

Seconda tripletta più veloce in carriera di Ronaldo

TORINO - Come riportato da un articolo sul sito web ufficiale della Juventus, contro il Cagliari, CR7 ha siglato la seconda tripletta più veloce della sua carriera. Solo con la maglia del Real Madrid, il portoghese aveva fatto meglio (tripletta contro l'Espanyol in soli 20 minuti di gioco: "Quella che ha deciso Cagliari-Juve è stata la seconda tripletta più veloce in carriera per Cristiano Ronaldo: tre gol nei primi 32 minuti, solo contro l'Espanyol nel settembre 2015 ha fatto meglio, in 20 minuti. Una Tripletta "perfetta", con gol di destro, di sinistro e di testa per Cristiano Ronaldo: la prima per un giocatore della Juventus in Serie A da agosto 2007 (Trezeguet contro il Livorno). Cristiano ha segnato 87 gol in carriera nel mese di marzo, record per lui in un singolo mese tra club e nazionale maggiore. Sono otto le marcature multiple in questa Serie A per lui nessun giocatore dei maggiori cinque campionati europei ne conta di più in stagione. Con i gol alla Sardegna Arena, ha ora segnato in tutti i 18 gli stadi in cui ha giocato in Serie A, segnando il quinto gol di testa, nei maggiori cinque campionati europei hanno fatto meglio solo Delort, Calvert-Lewin e Kalajdzic (sei).