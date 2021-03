Ronaldo: “Non inseguo i record, loro inseguono me”

Il messaggio di Cristiano Ronaldo sui social

redazionejuvenews

La dolorosa eliminazione agli ottavi di finale di Champions League, arrivata a causa del maggior numero di reti segnate in trasferta dal Porto, è già stata messa alle spalle. La Juventus, nella trasferta di Cagliari, ha reagito con rabbia alla delusione europea, che tante critiche aveva portato negli scorsi giorni. Ai bianconeri è bastata soltanto la mezz'ora iniziale del primo tempo per regolare la formazione rossoblù, regolandola per 3-1 grazie alla tripletta di uno scatenato Cristiano Ronaldo, salito a quota 23 gol in campionato e sempre più capocannoniere davanti all'interista Romelu Lukaku. Anche per Cr7, i giorni che hanno preceduto la trasferta della "Sardegna Arena", non sono stati facili.

Il fuoriclasse portoghese è stato aspramente criticato dalla stampa per la prestazione sottotono fornita contro i connazionali nella serata europea, condita dall'errore in barriera che ha portato al secondo gol di Sergio Oliveira, poi risultato decisivo ai fini della qualificazione ai quarti di finale. Tripletta e reazione di ripicca per Cr7, che dopo il terzo gol si è portato la mano all'orecchio, rifiutando poi di concedere interviste al termine della partita. L'alieno lusitano preferisce concentrare la propria testa alle prossime sfide che attendono la Juve, a cominciare da quella di domenica all'"Allianz Stadium" contro il Benevento. C'è però tempo per godersi l'ennesimo record di una carriera fantastica.

Con i tre gol rifilati ai rossoblù, l'ex Real Madrid è infatti salito a quota 770 gol in carriera, scavalcando un mito calcistico come il brasiliano Pelè e portandosi al primo posto nella classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi di questo sport. Un traguardo straordinario, che ha portato con sè anche i complimenti dell'ex asso del Santos. Cristiano, dal canto suo, vuole però migliorare ulteriormente quanto fatto e, a dimostrazione di ciò, c'è anche l'ultima sua storia su Instagram. "Non sono io che inseguo i record, i record inseguono me":

Il post di Cr7 su Instagram