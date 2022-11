Danilo si prende la Juve e la fascia da Capitano

Il tecnico della Juventus ha spiegato ieri in conferenza stampa la sua posizione sulla fascia da capitano della squadra in assenza di Bonucci

La Juventus scenderà in campo oggi contro il Verona, nella penultima partita di campionato prima della sosta per il Mondiale, che vedrà la Serie A ferma fino a gennaio. I bianconeri sono alla ricerca della quinta vittoria consecutiva in campionato, che li porterebbe al terzo posto solitario in classifica, a meno due lunghezze dal Milan secondo. Una vittoria importante da ottenere quindi, con i bianconeri che, rispetto al derby d'Italia, recupereranno alcuni giocatori, mentre confermeranno il ruolo di altri.