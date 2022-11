Juve, mercato di gennaio all’attacco: il piano per riprendere il Napoli

La vittoria di uno scontro diretto dopo tanto tempo ha ridato fiducia all'ambiente juventino. L'1 a 0 all'Inter ha rilanciato le ambizioni bianconere sia in ottica quarto posto che per qualcosa di più E' ovvio che per poter sognare una clamorosa rimonta devi confermarti con Verona e Lazio, ma finalmente sembrerebbero esserci i presupposti. Lo stesso Allegri ha fatto capire apertamente che lui ci crede, visti anche i precedenti. Certo è che la dirigenza dovrà dare una mano importante in sede di mercato, per permettere alla squadra di avere maggiori possibilità di compiere l'impresa. Le parole di Nedved a margine del sorteggio di Europa League hanno un po' frenato gli entusiasmi dei tifosi: "Sarà un mercato scoppiettante a gennaio, ma non per noi". Eppure in casa Juventus starebbe bollendo qualcosa di molto importante per i prossimi mesi<<<